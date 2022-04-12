Основатель бренда KV+: «Элитным маркам лыж, если они уйдут из России, замены нет. У нас производство нацелено на количество, а работа на качество – немного другая»

Основатель компании-производителя спортивных товаров KV+ Тауф Хамитов рассказал, есть сопоставимые замены для иностранных топ-брендов инвентаря в случае, если они полностью уйдут из России.

«Надо разделять по категориям, потому что ситуации разные. Элитным маркам лыж (Fischer, Rossingnol, Salomon, Atomic, Madshus) замены нет. Я уважаю российских производителей, хорошо с ними знаком – речь прежде всего о фабрике в Балабаново (Калужская область), это основной игрок. Увы, нет…

Это производство нацелено на количество, а работа на качество – немного другая, такой структуры не выстроено ни в одной компании-производителе лыж в России. Балабаново закрывает запросы на массы, но для сборных – совершенно другой разговор, и в этом компоненте мы очень далеко.

Что не так? Наверное, дело не в материалах – в России можно найти или сконструировать аналогичные материалы, как у топ-марок. Важнее другие факторы.

Стоит вопрос геометрии лыж, а это работа с пресс-формами. Плюс «мост» – жесткость лыж на разных участках, это тоже выдает пресс. Плюс внутренняя конструкция, это зависит от материалов. Плюс поверхность лыж – ее надо покупать за границей, допустим, ту, что производят на Fischer.

А там наверняка хватает эксклюзивов – и это значит, что России тоже нужны свои разработки. А это огромная и долгая работа: разбирать лыжи конкурентов, изучать внутренности, искать аналоги, тестировать – речь точно не об одном годе.

И это мы не говорим о структурах (рисунок на скользящей поверхности – Sports.ru), их у нас умеют делать здорово. Хотя и структуры на самостоятельно произведенных лыжах – немаловажный вопрос.

В Швейцарии работала фабрика, производившая лыжи Muller. Закрылась. Мне предлагали купить оттуда станки, пресс-формы, но я не сунул голову в эту петлю. Для бизнеса это авантюрный вариант – слишком трудоемкая и долгая работа, когда можно спокойнее зарабатывать в других секторах.

К тому же, кто будет этим заниматься в России? Не знаю. Балабаново завалили заказами, им и так голову не поднять. И потом – нужно ли им это? У них в теории стоит выбор: или мы попробуем сконструировать и продать 500-1000 пар для высшего уровня, или будем, как и раньше, делать 500 тысяч пар для населения.

Они прекрасно производят и продают 500 тысяч пар на массы – это их работа, линия идет, штампуются лыжи.

С ботинками у России дела лучше. Есть Spine – достойные ботинки, ребята в Ярославле стараются. Если грянет кризис, то они станут неплохой заменой. Понятно, что они скопировали некоторые узлы ботинок у ведущих брендов, нашли хорошую форму и делают – это не запрещено. При этом подошвы они производят сами – может, не супергеометричные, не суперэргономичные, но рабочие и хорошие.

Rotefella производит подошвы в Китае и, наверное, продаст в Россию, если надо. Из Китая всегда можно привезти.

Палки тоже можно сделать в России. Ведь их основная часть – трубка, углеволокно. Если найти или создать такое же в России – именно тех же характеристик – то не вижу больших сложностей. Может возникнуть проблема с покраской, ручками, но это реально скопировать у конкурентов. С палками плечо создания намного короче, чем с лыжами: в течение полугода-года можно выйти на хороший уровень.

С одеждой – наименьшая проблема. В России много производителей, во всех больших городах есть. Правда, кто покупает ткани у российских поставщиков, тот на выходе и продукт получает соответствующий, если мы говорим о функциональности.

В России ощущается дефицит именно функциональной ткани – она дорогая, ее помногу не покупают, поэтому зачастую она неинтересна фирмам для привоза. У нас 95% летней коллекции производится в России, а ткани покупаем в Китае, привозим тоже сами – в России эти ткани стоят только на нашем бренде», – сказал Хамитов.

«Я не верю в блокаду России. Это как перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?