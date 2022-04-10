Вероника Степанова о Губерниеве: «В бизнесе под названием медиа самое важное – популярность. Кому это не нравится, может смело вытащить вилку из розетки»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете в колонке для высказалась о комментаторе .

«Дмитрий – это наш российский ответ Джо Рогану. Оба яркие, противоречивые и популярные.

Для меня очевидно, что в бизнесе под названием медиа последнее – самое важное. Кому это не нравится, может смело вытащить вилку из розетки или пойти посетовать в какой-нибудь интернет-форум.

Джо Роган потрясающ в выборе гостей и тематике, но слушать подкаст длиной полтора-два часа тяжело, хотя и полезно. У Дмитрия другой формат, больше динамики, энергии.

Оба абсолютные пионеры в своем деле. Джо поработал и в стендап-комедии, и спортивным комментатором, а сейчас его шоу «просто и скромно» лучшее по рейтингам news source в США.

Задумайтесь – его смотрит и слушает больше людей, чем CNN, Fox News и прочие новостные каналы вместе взятые! Вот это и есть будущее медиа, которое пришло уже сегодня.

Дмитрий, насколько я знаю, в стендапе никогда не работал, но комбинация знающего спортивного комментатора и умелого шоумена очень мощная. Да, я именно у него учусь вставлять цитаты великих в свои посты.

В лыжах кто первый пришел к финишу – тот и чемпион. Неважно, с отрывом в километр или выпрыгнув из-за спины соперницы в последнюю секунду. Так же и в медиа. Если Губерниева смотрит больше всего зрителей, у него больше всего подписчиков в социальных сетях, то именно он и есть чемпион в своей сфере.

С ним работать – а спортсмены именно работают с телевизионными журналистами – очень непросто. В эфире он жесткий профессионал, насколько я могу понять, как раз «американской школы». Там громко, там прессинг, там перетягивание одеяла на свою сторону.

Я была пока всего на одном его шоу и вышла оттуда, злясь на себя, потому что мои «домашние заготовки» не сработали, он умело и довольно жестко увел разговор в плоскость, ему нужную.

И это ок, это отличный урок для меня. Постараюсь в следующий раз учесть его тактику и перехватить разговор, сказав то, зачем пришла», – заявила Степанова.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много