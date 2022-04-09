Анастасия Кулешова: «Борьба с Непряевой? Выиграть помогли самочувствие, мотивация и эмоции. Может, Наташа уже устала после сезона»

Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала свою победу в коньковой гонке на 50 км на Югорском лыжном марафоне.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Непряева, уступив Кулешовой 11,8 секунды.

«Самый значимый успех – все-таки чемпионат России. Пятое-шестое место для профессионального спортсмена – это более значимо.

По поводу возвращения – попробуем, надеюсь, что все сложится, все будет хорошо.

Борьба с Непряевой? Помогли выиграть самочувствие, мотивация и эмоции. Может, Наташа уже устала после сезона. Вернулся ли голод серьезных выступлений? Возможно, посмотрим», – сказала Кулешова.