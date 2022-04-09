Олимпийский чемпион по сноуборду Карл об отстранении россиян: «Это катастрофа. Надеюсь, следующий сезон будет нормальным – со всеми крутыми райдерами из России»

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Австрийский сноубордист, олимпийский чемпион Пекина-2022 в параллельном гигантском слаломе Бенжамин Карл высказался об отстранении российских спортсменов. 

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать атлетов из России до участия в международных стартах из-за ситуации на Украине. 

«Это катастрофа, что они не могут выступать на соревнованиях.

Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным – со всеми крутыми райдерами из России. Я скучаю по ним!» – сказал Карл.

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