Олимпийский чемпион по сноуборду Карл об отстранении россиян: «Это катастрофа. Надеюсь, следующий сезон будет нормальным – со всеми крутыми райдерами из России»

Австрийский сноубордист, олимпийский чемпион Пекина-2022 в параллельном гигантском слаломе Бенжамин Карл высказался об отстранении российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать атлетов из России до участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.

«Это катастрофа, что они не могут выступать на соревнованиях.

Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным – со всеми крутыми райдерами из России. Я скучаю по ним!» – сказал Карл.