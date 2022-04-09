Сергей Устюгов: «В день рождения хочется выспаться и отдохнуть. Сейчас не чувствую праздника, нет такого «вау»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, как относится к поздравлениям и подаркам в день рождения.

8 апреля Устюгову исполнилось 30 лет.

– Чего хочется в день рождения, когда исполняется 30 лет?

– Выспаться и отдохнуть, ха-ха. Я сейчас не чувствую праздника, нет такого «вау». В этот день я вообще стараюсь выключать телефон, потому что люди, с которыми ты уже долго не общался, начинают тебя нахваливать, а я это не очень люблю. Не люблю подарки. Внимание приятно, но его хватает.

– В чем мы сегодня убедились.

– У меня была ситуация с братом. Мы копались в гараже, подписывали коробки. Я спросил, есть ли у него скотч и маркер. Зашли в магазин: «Ой, Сергей, здравствуйте», – и дальше ля-ля-ля.

«Скотча и маркера нет? Извините, мы торопимся», – сказал я. Брат удивился, что я так некрасиво ответил продавщице. Ну, а что делать? Всем просто не угодишь. Если так в пять магазинов зайдешь, выйдешь через несколько часов.

Я в первую очередь отталкиваюсь от своих возможностей. Если я тут и там буду ля-ля-ля, то по факту не будет нифига.

Вот мы тут сидим долго, народ прочитает и подумает: «А чего у него так много времени на треплю языком? Не тренируется. что ли?» У меня в жизни немного иные задачи. Дали установку – идешь ее и выполняешь! – сказал Устюгов.