Глеб Ретивых: «У меня в феврале всегда пик формы, это все знают, и я это тоже. Но так сложилось, это жизнь»

Российский лыжник после второго места в Деминском марафоне рассказал о планах на дальнейший сезон.

— Обидно, что такая форма пришла так поздно, если брать олимпийские задачи?

— У меня в феврале всегда пик формы, это все знают, и я это тоже знаю. Но так сложилось, это жизнь, я продолжаю жить дальше. Спасибо семье и близким, когда я вместо Игр приехал домой, то отвлекся с детьми. Восстановился, потому что были проблемы со здоровьем. Было десять дней и этого хватило, чтобы вернуться в нужное состояние.

— Игры смотрели?

— Только в записи. Знаете, когда у тебя семья, двое детей, то есть другие заботы. Плюс тренировки. Так как гонки по нашему времени были в обеденное время, то я или занимался детьми, или спал.

— Что дальше по сезону?

— В Перекопе 17–20 марта пройдут внеплановые соревнования «Олимпийцы России», а дальше ЧР в Сыктывкаре. А дальше никто не знает, что будет.

— Беспокоит это все?

— С этим ничего не сделать, пусть решают политики. Но не хотелось бы, чтобы спорт и политику смешивали, и действительно обидно за паралимпийцев, у которых отобрали праздник. Они этим живут, дышат и забрать такую радость в жизни… это печально.

— Иностранцы писали что-то?

— Да многие из тех, с кем я общаюсь, пожелали хорошей дороги из Европы и спрашивали, когда я добрался в Россию, все ли хорошо. Многие адекватно понимают ситуацию.

— Фамилии можете назвать?

— Можно не буду говорить? Много кто. И норвежцы были, и итальянцы, и французы, много людей.

— А хейт был?

— От спортсменов — нет.

— Где сейчас ?

— Наверное, сидит в Германии, думаю, объективно, в связи со сложившейся ситуацией, ему нет смысла прилетать в Россию, – сказал Ретивых.