Глеб Ретивых: «У меня в феврале всегда пик формы, это все знают, и я это тоже. Но так сложилось, это жизнь»

Российский лыжник Глеб Ретивых после второго места в Деминском марафоне рассказал о планах на дальнейший сезон.
— Обидно, что такая форма пришла так поздно, если брать олимпийские задачи?
— У меня в феврале всегда пик формы, это все знают, и я это тоже знаю. Но так сложилось, это жизнь, я продолжаю жить дальше. Спасибо семье и близким, когда я вместо Игр приехал домой, то отвлекся с детьми. Восстановился, потому что были проблемы со здоровьем. Было десять дней и этого хватило, чтобы вернуться в нужное состояние.
— Игры смотрели?
— Только в записи. Знаете, когда у тебя семья, двое детей, то есть другие заботы. Плюс тренировки. Так как гонки по нашему времени были в обеденное время, то я или занимался детьми, или спал.
— Что дальше по сезону?
— В Перекопе 17–20 марта пройдут внеплановые соревнования «Олимпийцы России», а дальше ЧР в Сыктывкаре. А дальше никто не знает, что будет.
— Беспокоит это все?
— С этим ничего не сделать, пусть решают политики. Но не хотелось бы, чтобы спорт и политику смешивали, и действительно обидно за паралимпийцев, у которых отобрали праздник. Они этим живут, дышат и забрать такую радость в жизни… это печально.
— Иностранцы писали что-то?
— Да многие из тех, с кем я общаюсь, пожелали хорошей дороги из Европы и спрашивали, когда я добрался в Россию, все ли хорошо. Многие адекватно понимают ситуацию.
— Фамилии можете назвать?
— Можно не буду говорить? Много кто. И норвежцы были, и итальянцы, и французы, много людей.
— А хейт был?
— От спортсменов — нет.
— Где сейчас Маркус Крамер?
— Наверное, сидит в Германии, думаю, объективно, в связи со сложившейся ситуацией, ему нет смысла прилетать в Россию, – сказал Ретивых.