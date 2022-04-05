Александр Легков: «Степанова – спортсмен с железной волей. Она не боится что-то говорить, а потом доказывать результатом»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам поделился мнением о критике главы Федерации лыжных гонок России ( ) в адрес из-за медийной активности спортсменки.

– Главное, чтобы социальные сети не мешали ее результатам. Если Степанова идет на это, где-то громко высказывается, а потом выходит и без проблем бежит, то окей. Таких спортсменов во времена моей карьеры не было. Я имею в виду именно российских спортсменов. Она не боится брать ответственность за свои слова и потом отвечать за них результатом. И если она к этому результату идет именно таким путем, то все будет отлично.

А Елена Валерьевна видит ситуацию со стороны руководителя и считает, что нужно больше бегать, тренироваться и не влезать во все эти интернетные истории. Она Веронику и на чемпионате России хотела видеть, но та не поехала. Не знаю причины, потому что не владею информацией. С Вероникой не общался.

Резюмирую: если Веронике это не помешает для достижения результата, то ее право – она может делать, что хочет. Не дай бог, если результат упадет, или он будет не таким, который от нее ждут, надо будет уже смотреть, как она на это реагирует, и не помешает ли ей это в дальнейшем. Не готов на себя брать ответственность и выбирать, кто прав в этой ситуации. Есть руководитель, есть спортсмен. Пусть они между собой сами решают.

– Часто говорят, что лыжам нужно больше внимания. Возможно, Вероника решила заняться этим вопросом.

– Внимание смотря к чему. Есть же разные темы для обсуждения. Вероника во многих участвует. Не только в тех, что касаются популяризации лыжного спорта. Она старается быть активной везде. Повторюсь, самое главное, чтобы ей это не мешало для результата. С нас в любом случае спрашивают именно по результату. Пообщавшись с коллегами, можно отметить, что Вероника – спортсмен с железной волей. Она не боится что-то говорить, а потом доказывать результатом.

Когда бегал я, старался много не высказываться, потому что за это нужно было отвечать. Для начала ты должен пробежать хорошо, а потом уже можешь что-то высказать. У нас так принято было. А здесь Вероника не боится. Это здорово. Значит, она психологически стойкая и не переживает за то, что она там говорит. На что натренировалась, на то и бежит.

Ей не мешает, что про нее кто-то что-то говорит. У меня было по-другому. Я не любил, когда про меня руководители говорили не очень хорошо. Меня это отвлекало. Поэтому я старался вообще в интернет не лезть, когда бегал важные старты. Время покажет. У нас такой спорт, что конечный итог – в протоколе, – сказал Легков.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много