Устюгов, Якимушкин, Халили, Поршнев, Серохвостов примут участие в Югорском марафоне

Лыжники сборной России Сергей Устюгов и Иван Якимушкин, а также биатлонисты Карим Халили, , выступят в Югорском марафоне в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщили в пресс-службе банка «Открытие» по Уральскому федеральному округу, являющимся одним из организаторов мероприятия.

«На Югорский лыжный марафон приедут олимпийские чемпионы разных лет.

Свой приезд на марафон подтвердили легенды отечественных лыж: единственный в истории отечественного лыжного спорта четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, олимпийские чемпионы разных лет – победитель VII Югорского марафона , Михаил Иванов, , призеры Олимпиад Александр Завьялов и Иван Алыпов.

В марафоне также примут участие олимпийский чемпион Пекина в эстафете Сергей Устюгов и серебряный призер Игр в Пекине Иван Якимушкин.

Одной из главных звезд Югорского марафона станет трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Среди участников марафона также известные биатлонисты, члены сборной России – призер Олимпиады-2022 в Пекине в эстафете , Даниил Серохвостов и Никита Поршнев.

Ожидается, что «звездные» участники марафона, помимо самой гонки, смогут пообщаться и сфотографироваться с другими участниками и болельщиками. Также планируется автограф-сессия с прославленными лыжниками», – рассказал представитель пресс-службы.

Югорский марафон пройдет 8-9 апреля. В первый день участники пробегут классическую гонку на 50 км, во второй – забеги на 5, 25 и 50 км свободным стилем.