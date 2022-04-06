Бородавко о проблемах Большунова в межсезонье: «Самым серьезным испытанием было падение на велосипеде в Крыму. Я молил бога, чтобы не было разрывов внутренних органов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о проблемах трехкратного олимпийского чемпиона в межсезонье.

«Всегда, когда спортсмен получает серьезную травму, тренер сразу же думает, сколько должно пройти времени на восстановление, какую работу он успеет или не успеет сделать. Как что планировать, сумеет ли вообще его организм после травмы восстановиться в должной мере.

Для меня, конечно, самым серьезным испытанием было падение на велосипеде в Крыму. Тогда я реально понимал, что падение было очень серьезное, я молил бога, чтобы от падения не было разрывов внутренних органов, чтобы не были повреждены нервы. Была травма руки, к тому же падение всегда влечет за собой серьезные последствия.

Но господь миловал, и все это прошло достаточно нормально. Но тогда я все это видел вживую, все это происходило на моих глазах, и тогда, конечно, были самые серьезные переживания.

(Об операции на челюсти) Это была действительно операция, больше трех часов под наркозом. Мы знаем, что все-таки воздействие наркоза на человека бесследно не проходит. Поэтому, конечно, это были сплошные переживания, прежде всего за его здоровье, переживание за человека. И второе – насколько быстро он сможет восстановиться», – сказал Бородавко.

По словам тренера, Большунов был готов ехать на Олимпиаду в Пекин в любом состоянии.

«Это знали все, понимали все. Поэтому на первом же тренерском совете Елена Валерьевна (Вяльбе) сказала, что Большунов едет туда в любом состоянии. То есть она сразу уже его номером один вписала без всяких отборов, чтобы спортсмен не думал о попадании на этапы Кубка мира.

Она дала ему полный карт-бланш на подготовку к . Это была стопроцентная вера в спортсмена и желание сделать для него все, чтобы он уже спокойно готовился к Олимпийским играм», – добавил Бородавко.