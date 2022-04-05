Юлия Чепалова: «Хочется верить, что режим ожидания не слишком затянется, и Непряева сможет продолжить триумфальные выступления на Кубке мира»

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказалась о ценности Большого хрустального глобуса, который в этом сезоне выиграла Наталья Непряева.

– Вы были последней из россиянок, кто завоевывал Кубок мира в лыжных гонках в сезоне-2000/01. И вот сейчас, двадцать лет спустя, Кубок мира снова приехал в Россию – его завоевала Наталья Непряева.

– Это очень значимое и радостное событие для всех нас! Я знаю, как много тренируются российские спортсменки, какие колоссальные нагрузки они выполняют. И этот результат должен был прийти!

Очень здорово, что Кубок мира приехал в Россию еще и в олимпийский год, когда россиянки так круто выступили в Китае. Это хороший стимул для еще более упорной работы в будущем сезоне как для самой Натальи, так и для всех российских лыжниц, для нашей молодежи.

Это очень знаковый прорыв. Спортсменки теперь будут больше верить в себя и свои возможности. Будут смелее атаковать на лыжне соперниц и бороться за пьедестал.

– Насколько высока на сегодняшний день ценность этого трофея – Кубка мира среди женщин?

– Она очень высока! И очень значима. Я считаю, что сегодня она намного выше, чем когда я его завоевывала. И прежде всего потому, что мы слишком долго его ждали. Я абсолютно не имею в виду в данном случае его материальную составляющую, хотя и она довольно ощутима для спортсменки.

Мне хочется верить, что нынешний режим ожидания не затянется на слишком большой промежуток времени, и Наталья сможет продолжить свои триумфальные выступления на международных трассах Кубка мира уже в следующем сезоне. Не думаю, что иностранные лыжницы не понимают, кто на сегодняшний день сильнейший в лыжных гонках, – сказала Чепалова.

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