Большунов, Спицов и Непряева выступят в лыжной гонке «Хибинская весна» в Кировске

Российские лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и выступят в лыжной гонке «Хибинская весна» в Кировске, которая пройдет 14 апреля.

«Свое участие в Кировске подтвердили спортсмены сборной России по лыжным гонкам, олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов, и Наталья Непряева. Все они выйдут на старт гонки «Хибинская весна» в этом году», – рассказала министр спорта Заполярья Светлана Наумова.

VI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» пройдут в Кировске (Мурманская область) на лыжном комплексе «Тирвас». В них примут участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.