Кристина Резцова о словах Вяльбе про медийную активность Степановой: «Это такая же часть работы, как и бегать. Не понимаю спортсменов, которые не говорят на камеру»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась мнением о словах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес олимпийской чемпионки в эстафете Вероники Степановой.

«Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?» – заявила Вяльбе.

– Как бы вы реагировали на такие слова в твой адрес?

– Я считаю, что это такая же часть работы, как и бегать. Я не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят на камеру. В любом случае спорт – это для болельщиков и людей, и почему я должна закрываться, уходить от вопросов, которые интересуют мою аудиторию? Я имею право (говорить). Конечно, во всем должна быть грань, но это часть работы.

– Сколько раз за сезон журналисты вас «выбесили»?

– Пару раз было, ха-ха. На самом деле не было каких-то косяков. Может быть, если только на старте сезоне, но знаете, эта ошибка идет не от вас, а от меня. Я очень открытый человек и иногда говорю намного больше, чем нужно, – сказала Резцова.

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