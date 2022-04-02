Климов о дисквалификациях из-за костюмов на ОИ: «Ходят разговоры, что одна команда рассказала про другую секретную информацию и их начали проверять жестко. Пошла цепная реакция»

Российский прыгун с трамплина рассказал, с чем может быть связана массовая дисквалификация спортсменов на -2022, где он в составе российской команды завоевал серебро в миксте.

– После соревнований никто из соперников не говорил, что вам повезло и результат несправедливый?

– Наоборот, все подходили и поздравляли. Говорили, что, несмотря на все дисквалификации, эта медаль абсолютно заслужена. Подходили представители топовых команд. Потому что все видели, как мы прыгаем. А мы прыгали не хуже лидеров.

– Насколько это был скандальный старт, учитывая количество дисквалификаций?

– Спортсмены прыгали в плюс-минус тех же обычных для себя костюмах, в которых они выступают на Кубках и чемпионатах мира. Дисквалификации зависят от того, как подходит к соревнованиям жюри. Кого замеряют, как меряют, к кому лояльно относятся, к кому жестче.

Обычно случается одна дисквалификация из-за экипировки за два старта. Но бывают и по несколько за один старт. Ничего такого в этом нет.

– Видя, как внимательно судьи смотрят на экипировку на Олимпиаде, вы не опасались, что тоже можете получить дисквалификацию?

– За эту зиму у российских спортсменов было около семи дисквалификаций. У меня тоже – в декабре. Поэтому к Олимпиаде мы подошли в полностью соответствующих регламенту комбинезонах. У других, видимо, произошло наоборот: к ним лояльнее относились в течение сезона, но жестко проверили на Олимпиаде.

С чем это связано? Ходят разговоры, что одна команда рассказала про другую секретную информацию и их начали проверять жестко. В результате пошла цепная реакция. Всех проверили и дисквалифицировали.

– На Олимпиаде у дисквалифицированных команд было большое превышение нормы?

– Сложно сказать. Эту информацию стараются не распространять. Но если дисквалифицировали, значит большое, – сказал Климов.

Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?