Юрий Бородавко: «В этом сезоне Большунов стал гораздо устойчивее психологически. Он научился еще пристальнее слушать организм»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в чем Александр Большунов стал сильнее в этом сезоне.

– В чем Большунов стал сильнее, а в чем – слабее по сравнению с прошлым сезоном?

– Во-первых, психологически он стал гораздо устойчивее. Во-вторых, он научился еще пристальнее слушать свой организм. Были моменты, когда на контрольных тренировках Саша не мог выйти на предельные скорости, но мы правильно находили этому объяснение и шли дальше.

Однако были и минусы. Из-за травмированных ахиллов у него была практически сорвана летняя подготовка, не проделана ни беговая работа, ни взрывные мощные движения на ноги и руки. Чтобы компенсировать работоспособность, Саня почти каждый день на вкатке в Финляндии накатывал по 100 км или больше. Он проделал огромный объем аэробной и силовой работы. Конечно, это сказалось на его резкости и быстроте. Бесследно ничего не проходит.

Переживаний и сомнений было очень много. Буквально за неделю до Кубка мира было непонятно, на что он способен. Но на первом же этапе Саня показал свое умение встать на лыжи и сделать больше того, что мог на конкретный день. Реализация возможностей – это у него в крови, в психологии, – сказал Бородавко.

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