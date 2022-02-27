Бородавко о 5-м месте Большунова: «Он пробежал то, что смог на сегодняшний день»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Сегодня Большунов занял пятое место в классической «разделке» на 15 км. Победил финн Ииво Нисканен.

«Все хватило, все хорошо, просто на сегодняшний день наши соперники были сильнее. Никаких дополнительных факторов.

Совсем небольшой проигрыш. У нас все получилось и у Большунова тоже. Он пробежал то, что смог на сегодняшний день. Вполне достойный результат», – сказал Бородавко.

Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграл классическую гонку на 15 км с раздельным стартом, Червоткин – 4-й, Большунов – 5-й

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