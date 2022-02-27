Бородавко о 5-м месте Большунова: «Он пробежал то, что смог на сегодняшний день»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Сегодня Большунов занял пятое место в классической «разделке» на 15 км. Победил финн Ииво Нисканен.

«Все хватило, все хорошо, просто на сегодняшний день наши соперники были сильнее. Никаких дополнительных факторов.

Совсем небольшой проигрыш. У нас все получилось и у Большунова тоже. Он пробежал то, что смог на сегодняшний день. Вполне достойный результат», – сказал Бородавко.

Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграл классическую гонку на 15 км с раздельным стартом, Червоткин – 4-й, Большунов – 5-й