«Она может говорить, что хочет». Йохауг опровергла слова Вяльбе о том, что руководители команды призывали ее критиковать участие россиян в КМ

Четырехкратная олимпийская чемпионка заявила, что руководство норвежской команды не призывало ее критиковать присутствие российских спортсменов на Кубке мира.

Ранее Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, комментируя отстранение россиян от международных стартов, сказала следующее: «Йохауг после финиша обнимается с Непряевой, а вечером дает интервью о нежелании видеть русских на соревнованиях. Это говорит о том, что руководители призвали сказать так».

– Вынуждали ли вас критически высказываться об участии России в соревнованиях?

– Нет.

– Что вы думаете о том, что Вяльбе вкладывает свои слова в ваши уста?

– Она может говорить, что хочет, – сказала Йохауг.

Елена Вяльбе: «Йохауг после финиша обнимается с Непряевой, а вечером дает интервью о нежелании видеть русских на соревнованиях. Это говорит о том, что руководители призвали сказать так»