Менеджер Йохауг о словах Вяльбе: «Руководство не призывало Терезу говорить что-либо. Она высказывается по собственной инициативе»

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Йорн Эрнст, менеджер четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг, прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Йохауг после финиша обнимается с Непряевой, а вечером дает интервью о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», – заявила Вяльбе.

«Руководство не призывало Терезу говорить что-либо. Она высказывается по собственной инициативе и имеет свое собственное мнение.

Сам факт, что она обняла Непряеву, означает, что она не имеет что-то лично против нее или других российских спортсменов. Есть общее отношение и мнение о ситуации на Украине», – сказал Эрнст.

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