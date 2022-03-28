Менеджер Йохауг о словах Вяльбе: «Руководство не призывало Терезу говорить что-либо. Она высказывается по собственной инициативе»

Йорн Эрнст, менеджер четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг, прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

«Йохауг после финиша обнимается с Непряевой, а вечером дает интервью о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», – заявила Вяльбе.

«Руководство не призывало Терезу говорить что-либо. Она высказывается по собственной инициативе и имеет свое собственное мнение.

Сам факт, что она обняла Непряеву, означает, что она не имеет что-то лично против нее или других российских спортсменов. Есть общее отношение и мнение о ситуации на Украине», – сказал Эрнст.