Матвеева о завершении карьеры Йохауг: «Она испугалась, что Непряева будет ее обгонять! А в следующем сезоне так бы оно и было»

Серебряный призер чемпионата мира-2017 Наталья Матвеева прокомментировала четвертое место на чемпионате России в Сыктывкаре, а также поделилась мнением о завершении карьеры норвежки Терезы Йохауг.

– У меня больше опыта. Знаю, где стоит держать позицию, где можно отпустить, где надо подъехать. Да даже банальное: вот сегодня ветер и понятно, что не стоит выходить вперед. А кто-то выходил. До подиума, жаль, мне не хватило.

– Сколько еще чемпионатов России планируете пробежать?

– Следующий год – точно. А там будет видно. Летом хочу поучаствовать в роллерных турнирах – это очень интересно. Там надо столько тактики и стратегии! Как шорт-трек. Мне это очень нравится.

А высоких задач уже не ставлю. Международных стартов уже не будет. Да и каких-то сборов летом. Хочу дома побыть, с сыном.

– Наталья Непряева – сильнейшая российская лыжница из тех, с кем бегали когда-либо?

– Да. Она очень сильная. Круто, что Наташа привезла Кубок мира в Россию. Показала, кто в доме хозяин.

– Завершение карьеры Терезы Йохауг вас удивило?

– Да она испугалась, что Непряева будет ее обгонять! А в следующем сезоне так бы оно и было, – сказала Матвеева.