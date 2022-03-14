Йохауг об отстранении России: «К Непряевой у меня ничего личного. Я сочувствую Наталье и другим российским лыжникам»

Четырехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала реакцию россиянки Натальи Непряевой на свои слова об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«К ней у меня ничего личного. Российские лыжники не управляют страной.

Будет неправильно позволить их лыжникам представлять свою страну с флагом на груди.

Я действительно сочувствую Наталье и другим лыжникам. Они не несут ответственность за действия страны», – сказала Йохауг.

«Неправильно, что русским позволено выступать». Йохауг обнялась с Непряевой на финише, но хочет отстранения наших

Непряева о словах Йохауг про отстранение сборной России: «Было неприятненько. Мы только вместе стояли и улыбались друг другу, а тут – на тебе такое»