Александр Большунов: «Когда я пришел в сборную, Червоткин стоял на ступень выше, был ориентиром. Теперь я лидер, но не считаю себя таковым»

Российский лыжник рассказал о тренировках с .

«Мы с ним, бывает, зарубаемся на тренировках, немного друг друга подстегивая. Но в последнее время, когда мы все-таки встречаемся с ним, то друг от друга начинаем уезжать, потому что понимаем, что будем просто друг друга заводить и до конца тренировки не успокоимся.

На недавнем сборе было пару раз, когда он вышел на тренировку так же, как и я. Один раз он чуть раньше вышел – минут на 5. Я смотрю – следы чьи-то по снегу первые поехали. Думаю: блин, че такое, кто это мог быть? По прокату смотрю и понимаю, что это спортсмен топ-уровня, не какой-то турист. Потом смотрю – Леха едет, понимаю, что он сегодня раньше вышел.

Когда я пришел в команду в 2016-м, Червоткин стоял на ступень выше. Он уже на этапах Кубка мира бегал, мы на него смотрели, он был нашим ориентиром, лидером на тот момент.

Потом мы сравнялись, я чуть вышел вперед. И теперь, можно сказать, я типа лидер команды, но я себя таким не считаю. Все-таки хотелось, чтобы был еще человек, который в каких-то планах был чуть получше, чтобы можно было как-то соперничать», – сказал Большунов.