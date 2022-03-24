Сергей Крянин: «Решение по участию Устюгова в Югорском марафоне будет принято позже. Не знаю, позволит ли ему здоровье пробежать 50 км»

Теги сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Крянин Сергей Устюгов Югорский марафон Лыжи

Президент Федерации лыжного спорта Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин сообщил о возможном участии Сергея Устюгова в Югорском марафоне.

Ранее стало известно, что лыжник пропустит чемпионат России в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля. Югорский марафон запланирован на 9 апреля.

«Наша команда готовится к чемпионату России в Сыктывкаре в полном составе за исключением Сергея Устюгова. Сейчас он прошел обследование и будет дальше восстанавливаться. Свои основные задачи в этом сезоне он уже решил, а дальше для него главным будет зализать свои раны.

Остальные ребята будут бороться за самые высокие места. Решение по возможному участию Устюгова в Югорском марафоне будет принято позже. Он будет присутствовать на мероприятии, но не знаю, позволит ли ему здоровье пробежать 50 км», – сказал Крянин.

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