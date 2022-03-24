Сергей Крянин: «Решение по участию Устюгова в Югорском марафоне будет принято позже. Не знаю, позволит ли ему здоровье пробежать 50 км»

Президент Федерации лыжного спорта Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин сообщил о возможном участии Сергея Устюгова в Югорском марафоне.

Ранее стало известно, что лыжник пропустит чемпионат России в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля. Югорский марафон запланирован на 9 апреля.

«Наша команда готовится к чемпионату России в Сыктывкаре в полном составе за исключением Сергея Устюгова. Сейчас он прошел обследование и будет дальше восстанавливаться. Свои основные задачи в этом сезоне он уже решил, а дальше для него главным будет зализать свои раны.

Остальные ребята будут бороться за самые высокие места. Решение по возможному участию Устюгова в Югорском марафоне будет принято позже. Он будет присутствовать на мероприятии, но не знаю, позволит ли ему здоровье пробежать 50 км», – сказал Крянин.