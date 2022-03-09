Устюгов не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов по состоянию здоровья пропустит чемпионат России по лыжным гонкам.

Турнир пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

«Сергей не примет участия в чемпионате России в Сыктывкаре, ему нужно пройти медицинское обследование.

Что касается Югорского марафона, то он обязательно на него приедет. Хотя бы в качестве почетного гостя», – сообщил главный тренер команды Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин.

Югорский марафон запланирован на 9 апреля. 

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