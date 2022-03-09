Устюгов не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов по состоянию здоровья пропустит чемпионат России по лыжным гонкам.
Турнир пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.
«Сергей не примет участия в чемпионате России в Сыктывкаре, ему нужно пройти медицинское обследование.
Что касается Югорского марафона, то он обязательно на него приедет. Хотя бы в качестве почетного гостя», – сообщил главный тренер команды Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин.
Югорский марафон запланирован на 9 апреля.