Бородавко о том, что производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым: «Есть уверенность, что с экипировкой у Саши все будет нормально»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал новость о том, что немецкий производитель перчаток Kinetixx разорвал контракт с .

Причиной прекращения сотрудничества стало участие лыжника в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!» в «Лужниках».

«Давайте не будем нагнетать обстановку. Придет время, и все вопросы будут решены. Это не тот случай, чтобы вынести это на всеобщее обсуждение. Есть уверенность, что с экипировкой у Саши все будет нормально», – сказал Бородавко.

Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»