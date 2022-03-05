Александр Панжинский: «Победа Непряевой демонстрирует, что женский спорт на подъеме, как и мужской, – все это усилиями Вяльбе и не только»

Серебряный призер Ванкувера-2010 по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира.

«Это огромный успех для всего российского спорта, особенно для женщин. Уверен, Елена Валерьевна Вяльбе сейчас испытала много положительных эмоций, которых нам не хватает в последнее время. Даже несмотря на пропуск последних двух этапов, Наталья сделала такой задел, что этого достаточно было для уверенной победы.

Прекрасный сезон для Непряевой, у нас 21 год не было победы в общем зачете Кубка мира. Эта победа демонстрирует, что женский спорт на подъеме, как и мужской, – все это усилиями Елены Вяльбе и не только.

Сейчас спорт очень политизирован, но я бы не стал проводить параллели. Эта победа придаст много положительных эмоций, что очень важно в свете последних событий», – сказал Панжинский.