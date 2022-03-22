Наталья Непряева: «Самые глупые вопросы, которые задают журналисты? «Ваши эмоции после финиша». Про себя думаю: «О-о, до свидания»

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о сложностях в общении с журналистами.

– Еще одна сторона публичности – интервью. Любите давать?

– Здесь все зависит от журналиста. С некоторыми разговор сам идет, все проходит легко. А с некоторыми невозможно разговаривать.

– С норвежцами?

– Норвежцы тоже иногда задают глупые вопросы. Очень тяжелое интервью у нас было на сборе перед Олимпиадой. К нам приезжал канал NRK, я с ними не хотела разговаривать изначально, но они через тренера все равно на меня вышли.

Отвечала им максимально односложно, потому что вообще не было желания. «Ну, блин, получайте!» – думала про себя. Но так было один раз, а так – они достаточно адекватные. Просто здесь дело было в том, что я изначально не хотела разговаривать.

– Самые глупые вопросы, которые вам задают журналисты? Сейчас вы расскажете, и вам больше их не зададут!

– Ха! Их много! Наверное, что-то из разряда: «Ваши эмоции после финиша?», «О чем вы думаете во время гонки?», «О чем вы думаете во время тренировок?». Про себя думаю: «О-о, до свидания».

– Еще СМИ пишут, что сейчас закачивается «Эра Йохауг» и начинается «Эра Непряевой».

– Слышала об этом. Но ничего конкретного сказать не могу. Посмотрим, – ответила Непряева.