Тренер сборной США по сноуборду Фоули отстранен из-за расследования о сексуальных домогательствах

Главный тренер сборной США по сноуборду Питер Фоули временно отстранен от работы из-за расследования по делу о сексуальных домогательствах.

Такое решение принял Центр безопасного спорта США (U.S. Center for SafeSport), который занимается вопросами противоправного поведения в американском спорте.

Фоули, которого ранее обвинили несколько женщин, на данный момент не может работать на любых мероприятиях под эгидой Олимпийского и паралимпийского комитета США, а также Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

Из-за отстранения Фоули пропускал февральские сборы с командой по сноуборд-кроссу. Ему запрещено контактировать со спортсменами до окончания расследования.

Специалист возглавляет сборную США по сноуборду с 1994 года. Под его руководством спортсмены завоевали в общей сложности 35 олимпийских медалей.