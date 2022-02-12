Результаты смешанных командных соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде-2022: США победили, Россия – 8-я

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12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли соревнования смешанных команд в борд-кроссе. Победу одержали американцы Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис. Россияне Даниил Донских и Кристина Пауль заняли 8-е место. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Сноуборд

Смешанные команды

Борд-кросс

1. США (Ник Баумгартнер, Линдси Джекобеллис)

2. Италия-1 (Омар Визинтин, Микела Мойоли)

3. Канада-1 (Элиот Гронден, Мериэта О’Дин)

4. Италия-2 (Лоренцо Соммарива, Катерина Капрано)...

8. Россия-1 (Даниил Донских, Кристина Пауль)

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