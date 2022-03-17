Александр Большунов: «Нормальных тренировок уже давно не было, переезды отнимают силы»

Трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление в классическом спринте на турнире в Кирово-Чепецке.

— Сегодня третье место, дали соперникам возможность выиграть?

— Нормальных тренировок уже давно не было, переезды, они отнимают силы. Сейчас, в принципе, неплохо пробежал. Думаю, еще пару дней покатаюсь и приду в себя после переезда.

— Какие планы на ЧР, бежите там все гонки?

— Не знаю, посмотрю по самочувствию, сейчас нужно войти в соревновательный режим, потому что он немного сбился.

— Устали?

— От соревнований и от того, к чему готовлюсь, я не устаю. Устаю только от того, когда срывается режим, это больше всего выбивает. Когда все идет по плану, тогда и настроение есть, – сказал Большунов.