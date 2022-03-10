Вик Уайлд: «По «Макдоналдс» я скучать не буду. Новостные поводы меняются так быстро, что завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства»

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд прокомментировал решение ряда иностранных компаний приостановить работу в России.

«Большие компании – это часть современного общества. Конечно, они потеряют что-то из-за того, что покинут Россию, но заработают в других странах, так как их продолжат поддерживать покупатели.

Их решения основаны не на логике, а на популярных мнениях, которые сейчас управляют миром. А может, и управляли всегда. Сейчас очень легко запаниковать и поддаться эмоциям, но мне кажется, самое правильное будет набраться терпения и оценить ситуацию трезво. А по «Макдоналдс» я скучать не буду.

Новостные поводы сейчас меняются так быстро, что, может быть, завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства. Например, где-нибудь в Германии», – отметил Уайлд.

Вик Уайлд: «Не чувствую давления США из-за того, что нахожусь в России. Нужно, чтобы произошло что-то более значимое, чтобы я покинул ее»

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