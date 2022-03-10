Вик Уайлд о продолжении карьеры: «Через один-два месяца смогу решить окончательно, но пока ясного плана нет. Смотрю на ситуацию в мире и думаю, как поступить дальше»

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд прокомментировал планы о возможном продолжении карьеры.

«Я пока не принял решение относительно своего будущего. Через один-два месяца смогу решить окончательно, но пока ясного плана нет. Я жду, смотрю на ситуацию в мире и думаю, как поступить дальше.

Я точно не планирую сейчас становиться тренером. Может быть, когда я буду старым и буду готов передать опыт детям, но пока это точно не в моих планах», – сказал Уайлд.

Вик Уайлд: «Не чувствую давления США из-за того, что нахожусь в России. Нужно, чтобы произошло что-то более значимое, чтобы я покинул ее»