Черноусов об удаленном фото с Путиным с подписью «Zа мир»: «Сожалею за публикацию, которая вызвала столько замешательств и недоразумений. Она была с целью сблизить людей»

Теги лыжные гонки Илья Черноусов сборная Швейцарии Лыжи

Бронзовый призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов прокомментировал публикацию в своем инстаграме. 

13 марта Черноусов, сейчас выступающий за Швейцарию, опубликовал фото с президентом России Владимиром Путиным. «Zа спорт. Za мир!» – написал он под постом. Позднее фото было удалено. 

«Дорогие друзья. Я искренне сожалею за опубликованную на днях публикацию, которая вызвала столько замешательств и недоразумений. 

Хочу вас заверить, она была с целью сблизить людей. 

Я за мир во всем мире. Всем мирного неба над головой», – написал Черноусов. 

Швейцарский лыжник Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»

Илья Черноусов удалил из инстаграма фото с Путиным с подписью «Zа спорт. Za мир!»

Лыжник Илья Черноусов – теперь в сборной Швейцарии: он конфликтовал с Вяльбе, а тренер Большунова обвинял его в предательстве

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные