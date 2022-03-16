Черноусов об удаленном фото с Путиным с подписью «Zа мир»: «Сожалею за публикацию, которая вызвала столько замешательств и недоразумений. Она была с целью сблизить людей»

Бронзовый призер Сочи-2014 по лыжным гонкам прокомментировал публикацию в своем инстаграме.

13 марта Черноусов, сейчас выступающий за Швейцарию, опубликовал фото с президентом России Владимиром Путиным. «Zа спорт. Za мир!» – написал он под постом. Позднее фото было удалено.

«Дорогие друзья. Я искренне сожалею за опубликованную на днях публикацию, которая вызвала столько замешательств и недоразумений.

Хочу вас заверить, она была с целью сблизить людей.

Я за мир во всем мире. Всем мирного неба над головой», – написал Черноусов.

Швейцарский лыжник Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»

Илья Черноусов удалил из инстаграма фото с Путиным с подписью «Zа спорт. Za мир!»

Лыжник Илья Черноусов – теперь в сборной Швейцарии: он конфликтовал с Вяльбе, а тренер Большунова обвинял его в предательстве