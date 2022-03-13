«Иногда сложно справляться вместе. Но мы делаем все возможное». Поромаа и Карлссон рассказали о возможном переезде

Шведские лыжники Вильям Поромаа и Фрида Карлссон рассказали о возможных переездах после сезона и о том, как это может сказаться на их отношениях.

Поромаа и Карлссон жили вместе в Соллефтео, но перед началом сезона Поромааа переехал в местечко Осарна, чтобы быть ближе к своему спарринг-партнеру Йенсу Бурману.

– Какие у вас мысли сейчас? Останетесь ли вы в Осарне этим летом?

– Я и правда не знаю. Не так много думал о том, где мне стоит обосноваться. Нужно определиться со своими мыслями. Самое важное – каждый день фокусироваться на том, что нужно сделать. Когда дело доходит до тренировок, я чувствую, что могу справляться и самостоятельно. Мне это вполне по душе.

– Какие у вас варианты на выбор?

– Есть некоторые планы. Я размышляю о переезде в Сундсвалль, где ощущаю себя довольно комфортно. Над этим вариантом я думаю чуть больше.

– А что насчет Фриды и Соллефтео?

– Чувствую, что с меня уже достаточно Соллефтео. Видимо, этот вопрос решится, если Фрида захочет переехать в Сундсвалль. Посмотрим.

– Но вы все еще пара?

– Да! Но ситуация трудная – все время пытаться делать лучшее ради выступлений на высшем уровне. Иногда сложно справляться вместе. Но мы делаем все возможное, – рассказал Поромааа.

Фрида Карлссон также не уверена в том, что будет после сезона.

– Так всегда и происходит с наступлением весны. Но пока идет сезон, я не думаю об этом.

– Есть какие-то мысли?

– Сундсвалль? Соллефтео? Или, может быть, Эстерсунд? Не знаю. Я открыта для разных идей.

– Но предпочтения Вильяма будут играть роль?

– Да! И, вероятно, сейчас нам следует немного обсудить это! – отметила Карлссон.