Международная федерация лыжных видов поздравила Непряеву с победой в Кубке мира: «С нетерпением ждем, когда вы получите глобус как подтверждение ваших достижений»

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Международная федерация лыжных видов (FIS) поздравила россиянку Наталью Непряеву с победой в общем зачете Кубка мира.

«После 2-го места в общем зачете в 2019-м и 3-го места в общем зачете в 2020-м Наталья наконец выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира сезона-2021/22.

С нетерпением ждем, когда вы получите свой глобус в качестве подтверждения ваших достижений как выдающейся спортсменки. Поздравляем Наталью», – говорится в сообщении FIS.

Непряева не получит глобус во время последнего этапа Кубка мира, так как пропускает концовку сезона из-за отстранения сборной России.

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