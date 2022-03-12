Александр Большунов: «Раздавая автографы и фотографируясь, провел больше времени, чем на лыжах. Эмоции после Деминского марафона все положительные»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о встрече с болельщиками после победы в Деминском марафоне.

– Я реально около 4-5 часов всем уделял внимание, автографы раздавал и также фотографировались, поэтому реально устаешь больше, чем на гонке, потому что сразу после гонки это все началось, и только к ужину я успел кросс побегать и пойти на ужин. Так все затянулось.

– Сколько уже проехал сегодня?

– У меня сели часы, поэтому я катаюсь чисто по времени сегодня. Километров 15 где-то.

– Ты сказал, что 4-5 часов проводил с болельщиками. Сколько всего за эти дни ты провел именно с любителями лыжных гонок, раздавая автографы и фотографируясь?

– Провел больше времени, чем на лыжах. Это точно.

– Впечатление от марафона. Поделись, пожалуйста! Второй вопрос: папа уже дистанционный кубок для тебя сделал? Вырезал из дерева?

– Эмоции после Деминского марафона все положительные, потому что это очень прекрасные соревнования. И прекрасная атмосфера была создана на этих соревнованиях. Большое количество болельщиков. Большое количество спортсменов приехало.

Также на следующий день не только взрослые стартовали, но еще и маленькие ребятишки, которые, я думаю, берут с нас пример. А мы показываем, в свою очередь, как нужно выступать, и вроде неплохо показываем. Что касается дистанционного кубка, то я еще на родине не был и пока не знаю, – сказал Большунов.