Александр Большунов: «Раздавая автографы и фотографируясь, провел больше времени, чем на лыжах. Эмоции после Деминского марафона все положительные»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Деминский марафон Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о встрече с болельщиками после победы в Деминском марафоне.

– Я реально около 4-5 часов всем уделял внимание, автографы раздавал и также фотографировались, поэтому реально устаешь больше, чем на гонке, потому что сразу после гонки это все началось, и только к ужину я успел кросс побегать и пойти на ужин. Так все затянулось.

– Сколько уже проехал сегодня?

– У меня сели часы, поэтому я катаюсь чисто по времени сегодня. Километров 15 где-то.

– Ты сказал, что 4-5 часов проводил с болельщиками. Сколько всего за эти дни ты провел именно с любителями лыжных гонок, раздавая автографы и фотографируясь?

– Провел больше времени, чем на лыжах. Это точно.

– Впечатление от марафона. Поделись, пожалуйста! Второй вопрос: папа уже дистанционный кубок для тебя сделал? Вырезал из дерева?

– Эмоции после Деминского марафона все положительные, потому что это очень прекрасные соревнования. И прекрасная атмосфера была создана на этих соревнованиях. Большое количество болельщиков. Большое количество спортсменов приехало.

Также на следующий день не только взрослые стартовали, но еще и маленькие ребятишки, которые, я думаю, берут с нас пример. А мы показываем, в свою очередь, как нужно выступать, и вроде неплохо показываем. Что касается дистанционного кубка, то я еще на родине не был и пока не знаю, – сказал Большунов.

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