Личный тренер Устюгова: «Завершение карьеры? Это дезинформация. Готовимся к сезону, к чемпионату мира»

Иван Брагин, личный тренер российского лыжника Сергея Устюгова, прокомментировал новость о том, что спортсмен пропустит чемпионат страны.
– На данный момент информация такая, что он не выступит (в Кирово-Чепецке и Сыктывкаре). Сергей хотел заняться своим здоровьем, чтобы в следующем году быть в полной готовности.
– То есть сейчас он перестраховывается?
– Он захотел сейчас подлечить старые травмы, которые беспокоят его довольно давно. И пока нет главных стартов, как, например, чемпионат мира, лучше сделать это сейчас, чтобы быть в лучших кондициях дальше. В этом сезоне, скорее всего, он уже не выступит.
– Соответственно, если человек так усердно занимается подготовкой к следующему сезону, о завершении карьеры речи быть не может?
– Нет-нет, это дезинформация. Готовимся к сезону, к чемпионату мира.
– Вы строите планы на один сезон?
– Пока на сезон, а дальше как получится, – сказал Брагин.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.