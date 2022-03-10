Личный тренер Устюгова: «Завершение карьеры? Это дезинформация. Готовимся к сезону, к чемпионату мира»

, личный тренер российского лыжника , прокомментировал новость о том, что спортсмен пропустит чемпионат страны.

– На данный момент информация такая, что он не выступит (в Кирово-Чепецке и Сыктывкаре). Сергей хотел заняться своим здоровьем, чтобы в следующем году быть в полной готовности.

– То есть сейчас он перестраховывается?

– Он захотел сейчас подлечить старые травмы, которые беспокоят его довольно давно. И пока нет главных стартов, как, например, чемпионат мира, лучше сделать это сейчас, чтобы быть в лучших кондициях дальше. В этом сезоне, скорее всего, он уже не выступит.

– Соответственно, если человек так усердно занимается подготовкой к следующему сезону, о завершении карьеры речи быть не может?

– Нет-нет, это дезинформация. Готовимся к сезону, к чемпионату мира.

– Вы строите планы на один сезон?

– Пока на сезон, а дальше как получится, – сказал Брагин.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.