Девон Кершоу: «Надеюсь, что Непряева закончит сезон с Большим хрустальным глобусом. Мне плевать, под каким флагом она выступает»

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Чемпион мира по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу высказался о возможной победе Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира. 

Сборная России была отстранена от заключительных этапов Кубка мира в связи с ситуацией на Украине. 

«Отстранение российских лыжников – печальная ситуация. Понимаю, что это спорное мнение, за которое меня будут активно критиковать, но послушайте. Непряева – отличный классист, она проводит лучший сезон в своей карьере. Похоже, что она все равно станет первой по итогам сезона.

Математические шансы (у Андерссон) остаются, но не забывайте о Йохауг и многих других сильных соперницах. Надеюсь, что Непряева закончит сезон с Большим хрустальным глобусом.

Она показала себя номером один в дистанционных гонках, и я не могу представить, каким ударом для неё стала бы потеря титула. Мне плевать, под каким флагом она выступает. Я говорю о ней как о личности.

Непряева – лучшая дистанционщица сезона, и она заслужила победу в общем зачете», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Кубок мира сам идет к Непряевой: финал отменили, а главная конкурентка снялась – но у FIS осталась опасная лазейка

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