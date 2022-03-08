«Я научилась принимать свои сильные стороны, а не пытаться быть «идеальной». Диггинс раскритиковала журналистов, назвавших ее феей среди женщин с массивными плечами

Американская лыжница Джесси Диггинс раскритиковала издание The New York Times за статью, выпущенную во время Олимпиады в Пекине.

В частности, журналисты написали, что «в спорте, где так много женщин с массивными плечами и бедрами, Диггинс похожа на фею в спортивном костюме».

«Прислушиваться к своему телу и заботиться о нем – не то, о чем я всегда думала, однако после расстройства пищевого поведения мне помогли, и я научилась принимать свои сильные стороны, а не пытаться всегда быть «идеальной» – это то, благодаря чему я сегодня соревнуюсь.

Статья The New York Times, в которой мое тело сравнивали с окружающими меня невероятными женщинами, была вредна во многих отношениях. Поэтому хочу внести ясность: тренеры, родители, партнеры по команде и друзья, пожалуйста, не комментируйте чье-либо тело, формы или размеры.

Давайте сосредоточимся на вещах, которые действительно важны: быть отличным товарищем по команде, сильным духом, соревноваться честно и целеустремленно тренироваться. Слова, которые мы говорим друг другу, могут сильно повлиять, независимо от того, воодушевляют они или ранят», – написала Диггинс в инстаграме.

Анорексия добралась и до лыжных гонок: проблемы были даже у Йохауг и Карлссон, но в России это повод для шуток и критики