Наталья Непряева: «Думаю, в следующих гонках все должно пойти хорошо. Отрыв большой, настраиваюсь на гонки и стараюсь выдать все, что осталось»

Российская лыжница прокомментировала серебро в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на Кубке мира в Лахти.

Победу с отрывом в 1,2 секунды от Непряевой одержала норвежка . Россиянка лидирует в общем зачете Кубка мира.

– Секундочки какие-то, крохи.

– Как обычно.

– Ваши эмоции на лидерском троне?

– Как на иголках сидела. По ходу гонки понимала, что она шла и выигрывала у меня изначально, но все равно ощущение было, что еще не все потеряно. Особенно на финише, на стадионе – я уже думала: ну может быть, может быть? Но, к сожалению...

– А можно было стартовать за ней?

– Можно было, но с тренерами решили, что лучше, наверное, стартовать в начале красной группы. Чтобы на втором круге попасть на одного из лидеров – так и получилось. И в плане разминки это удобнее.

– Когда Тереза начинала, вы бежали второй круг. Насколько тяжело было за ней сидеть?

– Не смогла. Тяжело, конечно. Я не совсем попадала в шаг – у нас разная техника, было тяжело подстроиться к ее частоте, поэтому я шла своим темпом.

– Зато отрыв от Диггинс и Андерссон вырос.

– Еще не смотрела. Но, конечно, это удовлетворяет. Главная цель на остаток сезона. Главное, что хорошее самочувствие.

Думаю, в следующих гонках все должно пойти хорошо. Отрыв достаточно большой, поэтому я настраиваюсь на гонки и стараюсь выдать все, что осталось, – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».