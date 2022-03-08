Непряева о подготовке в России: «У нас реально хорошие условия. Если спортсмен по-настоящему замотивирован, это никак не повлияет»

Российская лыжница высказала отношение к тому, что подготовку к новому сезону придется вести, не выезжая за границу.

– Думаете ли вы о будущем сезоне? Ведь там пока полный туман.

– Сложный вопрос. Трудно говорить, потому что все меняется очень быстро. Пока я концентрируюсь на том, чтобы добегать этот сезон на хороших эмоциях. Потом начнем готовиться к следующему. Почти наверняка – в России. И для меня это даже плюс. Мне у нас нравится. Малиновка – просто навсегда в моем сердце.

– А осенью? Когда все на глетчере?

– Ой, ну глетчеры, ну и что? Переживем. У нас реально хорошие условия в России. Если спортсмен по-настоящему замотивирован, это никак не повлияет. А я – замотивирована, – сказала Непряева.