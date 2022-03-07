FIS о Большом хрустальном глобусе Непряевой: «Будем сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду»

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассказали, как получит Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Российские лыжники сейчас отстранены от соревнований.

«Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы спортсменам лично.

Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду спортсмену, который не может присутствовать на финальном старте сезона», – сообщили в FIS.

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