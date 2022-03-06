Непряева о победе в общем зачете Кубка мира: «Немножко подгадили мне. Не было такого ощущения, которое должно быть»

Российская лыжница прокомментировала победу в марафоне.

– Очень классно, здесь праздник просто – особенно после возвращения из Норвегии. Сразу решила здесь стартовать, потому что самочувствие хорошее, очень хочется бегать. Даже не было никаких сомнений.

– Когда поняла, что Кубок мира ваш, наверное, сегодня летать хотелось над трассой?

– На самом деле немножко, конечно, подгадили мне. Не было такого ощущения победы, которое должно быть, наверное. Но удовлетворение есть – сезоном, проделанной работой.

Побегу в Кирово-Чепецке, потом чемпионат России, а дальше не знаю, – сказала Непряева в эфире .