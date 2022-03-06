Прыжки с трамплина. Кубок мира. Танде выиграл третий этап Raw Air, Крафт победил в общем зачете многодневки

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде победил на заключительном этапе Raw Air в рамках Кубка мира в Осло.
Австриец Штефан Крафт выиграл общий зачет многодневки.
Прыжки с трамплина
Raw Air
3-й этап
Осло, Норвегия
Мужчины
HS134
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 271,2 балла (128,5 + 133,5)
2. Анже Ланишек (Словения) – 267,1 (130,5 + 131,5)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 266,9 (131,5 + 128,5)
4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 264,3 (127,0 + 135,5)
5. Карл Гайгер (Германия) – 262,8 (130,0 + 128,0)
6. Цене Превц (Словения) – 262,0 (126,5 + 133,0)
7. Рею Кобаяси (Япония) – 260,9 (132,0 + 127,0)
8. Роберт Юханссон (Норвегия) – 258,0 (127,5 + 129,0)
9-10. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 254,5 (128,0 + 126,0)
9-10. Даниэль Хубер (Австрия) – 254,5 (125,5 + 130,0)
Общий зачет после 3-го этапа
1. Штефан Крафт (Австрия) – 1203,3
2. Карл Гайгер (Германия) – 1172,6
3. Рею Кобаяси (Япония) – 1162,9
4. Цене Превц (Словения) – 1154,7
5. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 1149,2
6. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1132,9
7. Роберт Юханссон (Норвегия) – 1132,1
8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1128,6
9. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 1126,5
10. Даниэль Хубер (Австрия) – 1122,4