Прыжки с трамплина. Кубок мира. Танде выиграл третий этап Raw Air, Крафт победил в общем зачете многодневки

Норвежский прыгун с трамплина победил на заключительном этапе Raw Air в рамках Кубка мира в Осло.

Австриец Штефан Крафт выиграл общий зачет многодневки.

Прыжки с трамплина

Raw Air

3-й этап

Осло, Норвегия

Мужчины

HS134

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 271,2 балла (128,5 + 133,5)

2. (Словения) – 267,1 (130,5 + 131,5)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 266,9 (131,5 + 128,5)

4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 264,3 (127,0 + 135,5)

5. Карл Гайгер (Германия) – 262,8 (130,0 + 128,0)

6. Цене Превц (Словения) – 262,0 (126,5 + 133,0)

7. Рею Кобаяси (Япония) – 260,9 (132,0 + 127,0)

8. Роберт Юханссон (Норвегия) – 258,0 (127,5 + 129,0)

9-10. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 254,5 (128,0 + 126,0)

9-10. Даниэль Хубер (Австрия) – 254,5 (125,5 + 130,0)

Общий зачет после 3-го этапа

1. Штефан Крафт (Австрия) – 1203,3

2. Карл Гайгер (Германия) – 1172,6

3. (Япония) – 1162,9

4. Цене Превц (Словения) – 1154,7

5. (Германия) – 1149,2

6. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1132,9

7. (Норвегия) – 1132,1

8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1128,6

9. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 1126,5

10. Даниэль Хубер (Австрия) – 1122,4