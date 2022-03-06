Наталья Непряева об отстранении российских паралимпийцев: «Поступили по-свински. Это отвратительно»

Российская лыжница высказалась об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

Международный паралимпийский комитет (IPC) сначала допустил сборную России в нейтральном статусе без гимна и флага, но позднее изменил решение. Российские спортсмены уже находились в Пекине.

«В этой ситуации не помогут никакие слова поддержки. Я даже не хотела бы представлять себя на их месте. Это просто, не боюсь высказаться, поступили по-свински.

Не хочу комментировать, потому что это отвратительно», — сказала Непряева на пресс-конференции по итогам Деминского марафона.