Уле Мортен Иверсен, вероятно, закончит работать с женской сборной Норвегии. Венг и Фоссесхолм хотели бы видеть тренером Сундбю

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен, вероятно, закончит работать с командой после окончания сезона-2021/22.
Контракт Иверсена заканчивается, и, скорее всего, ему не будет предложено его продлить, сообщает NRK.
Пятикратная чемпионка мира Хайди Венг назвала имя специалиста, которого хотела бы видеть своим тренером.
– Почему?
– Потому что я видела его программу (Сундбю был ведущим программы «16 недель ада», где он помогал известным людям изменить образ жизни через правильное питание и тренировки) и считаю, что он потрясающий человек. Я без ума от Мартина.
Это, может быть, будет тяжело, но я считаю, что он показал себя безумно хорошим тренером и ведущим в своей программе. Буду очень рада, если удастся его заполучить. Я говорю на полном серьезе.
– Ты сказала ему об этом?
– Нет, но я говорю сейчас. Сомневаюсь, что у него есть желание. У него же трое мальчишек и жена. Пойму, если у него на это нет времени, но я была бы очень рада. Он может стать великолепным тренером. Если он не хочет, то я хотела бы, чтобы он стал моим личным тренером.
– Ты расскажешь это спортивному директору Эспену Бьервигу?
– Да, горю желанием это сделать, – заявила Венг.
Венг поддержала Хелена Мария Фоссесхолм.
– Это было бы очень круто. Он увлеченный человек с огромным опытом. На 100 процентов поддерживаю. Ему есть, чему поучить. У него была отличная карьера – со взлетами и падениями, он много пережил. Он сам был элитным спортсменом, так что я поддерживаю это предложение.
Фоссесхолм пояснила, что в сборной в прошедший сезон не все было идеально.
– В этом году программа подготовки была не на 100 процентов, если не вдаваться в детали. Тут и там были вещи, которых можно было избежать. Шум в самый разгар Олимпиады необязателен. С этим я соглашусь.
– Ты была недовольна?
– Все было не на 100 процентов. Все не могут быть все время довольны на все 100, это я знаю. Речь о том, чтобы брать и отдавать, – сказала Фоссесхолм.