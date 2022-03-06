Уле Мортен Иверсен, вероятно, закончит работать с женской сборной Норвегии. Венг и Фоссесхолм хотели бы видеть тренером Сундбю

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен, вероятно, закончит работать с командой после окончания сезона-2021/22.

Контракт Иверсена заканчивается, и, скорее всего, ему не будет предложено его продлить, сообщает NRK.

Пятикратная чемпионка мира назвала имя специалиста, которого хотела бы видеть своим тренером.

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– Почему?

– Потому что я видела его программу (Сундбю был ведущим программы «16 недель ада», где он помогал известным людям изменить образ жизни через правильное питание и тренировки) и считаю, что он потрясающий человек. Я без ума от Мартина.

Это, может быть, будет тяжело, но я считаю, что он показал себя безумно хорошим тренером и ведущим в своей программе. Буду очень рада, если удастся его заполучить. Я говорю на полном серьезе.

– Ты сказала ему об этом?

– Нет, но я говорю сейчас. Сомневаюсь, что у него есть желание. У него же трое мальчишек и жена. Пойму, если у него на это нет времени, но я была бы очень рада. Он может стать великолепным тренером. Если он не хочет, то я хотела бы, чтобы он стал моим личным тренером.

– Ты расскажешь это спортивному директору Эспену Бьервигу?

– Да, горю желанием это сделать, – заявила Венг.

Венг поддержала .

– Это было бы очень круто. Он увлеченный человек с огромным опытом. На 100 процентов поддерживаю. Ему есть, чему поучить. У него была отличная карьера – со взлетами и падениями, он много пережил. Он сам был элитным спортсменом, так что я поддерживаю это предложение.

Фоссесхолм пояснила, что в сборной в прошедший сезон не все было идеально.

– В этом году программа подготовки была не на 100 процентов, если не вдаваться в детали. Тут и там были вещи, которых можно было избежать. Шум в самый разгар Олимпиады необязателен. С этим я соглашусь.

– Ты была недовольна?

– Все было не на 100 процентов. Все не могут быть все время довольны на все 100, это я знаю. Речь о том, чтобы брать и отдавать, – сказала Фоссесхолм.