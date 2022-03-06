Уле Мортен Иверсен, вероятно, закончит работать с женской сборной Норвегии. Венг и Фоссесхолм хотели бы видеть тренером Сундбю

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Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен, вероятно, закончит работать с командой после окончания сезона-2021/22. 

Контракт Иверсена заканчивается, и, скорее всего, ему не будет предложено его продлить, сообщает NRK. 

Пятикратная чемпионка мира Хайди Венг назвала имя специалиста, которого хотела бы видеть своим тренером.

Мартин Йонсруд Сундбю.

– Почему?

– Потому что я видела его программу (Сундбю был ведущим программы «16 недель ада», где он помогал известным людям изменить образ жизни через правильное питание и тренировки) и считаю, что он потрясающий человек. Я без ума от Мартина.

Это, может быть, будет тяжело, но я считаю, что он показал себя безумно хорошим тренером и ведущим в своей программе. Буду очень рада, если удастся его заполучить. Я говорю на полном серьезе.

– Ты сказала ему об этом?

– Нет, но я говорю сейчас. Сомневаюсь, что у него есть желание. У него же трое мальчишек и жена. Пойму, если у него на это нет времени, но я была бы очень рада. Он может стать великолепным тренером. Если он не хочет, то я хотела бы, чтобы он стал моим личным тренером.

– Ты расскажешь это спортивному директору Эспену Бьервигу?

– Да, горю желанием это сделать, – заявила Венг.

Венг поддержала Хелена Мария Фоссесхолм.

– Это было бы очень круто. Он увлеченный человек с огромным опытом. На 100 процентов поддерживаю. Ему есть, чему поучить. У него была отличная карьера – со взлетами и падениями, он много пережил. Он сам был элитным спортсменом, так что я поддерживаю это предложение.

Фоссесхолм пояснила, что в сборной в прошедший сезон не все было идеально.

– В этом году программа подготовки была не на 100 процентов, если не вдаваться в детали. Тут и там были вещи, которых можно было избежать. Шум в самый разгар Олимпиады необязателен. С этим я соглашусь.

– Ты была недовольна?

– Все было не на 100 процентов. Все не могут быть все время довольны на все 100, это я знаю. Речь о том, чтобы брать и отдавать, – сказала Фоссесхолм.

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