Международный паралимпийский комитет извинился перед Си Цзиньпином после того, как назвал его президентом Тайваня

Международный паралимпийский комитет (МПК) принес извинения председателю КНР Си Цзиньпину после инцидента на церемонии открытия Паралимпиады в Пекине.

Накануне глава МПК Эндрю Парсонс в своей речи по ошибке назвал Си Цзиньпина «президентом Китайской Республики». Китайская Республика – официальное название Тайваня.

«Как вы могли заметить, в его речи была оговорка. Он (Парсонс) имел в виду Китайскую Народную Республику.

Он осознал свою ошибку сразу, как только покинул трибуну, и хотел бы принести извинения принимающей стороне, благодаря которой мы ощущаем здесь теплое гостеприимство», – заявил директор МПК по коммуникациям Крэйг Спенс.