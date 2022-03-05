Международный паралимпийский комитет извинился перед Си Цзиньпином после того, как назвал его президентом Тайваня

Теги Паралимпийские игры Политика МПК Крэйг Спенс Эндрю Парсонс Си Цзиньпин Лыжи

Международный паралимпийский комитет (МПК) принес извинения председателю КНР Си Цзиньпину после инцидента на церемонии открытия Паралимпиады в Пекине.

Накануне глава МПК Эндрю Парсонс в своей речи по ошибке назвал Си Цзиньпина «президентом Китайской Республики». Китайская Республика – официальное название Тайваня.

«Как вы могли заметить, в его речи была оговорка. Он (Парсонс) имел в виду Китайскую Народную Республику.

Он осознал свою ошибку сразу, как только покинул трибуну, и хотел бы принести извинения принимающей стороне, благодаря которой мы ощущаем здесь теплое гостеприимство», – заявил директор МПК по коммуникациям Крэйг Спенс.

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