Паралимпийский комитет России не сможет оперативно оспорить решение о недопуске до Игр-2022. Спортсмены в ближайшее время покинут Пекин

комитет России (ПКР) не сможет оперативно оспорить в Спортивном арбитражном суде ( ) решение о недопуске российских спортсменов до Игр-2022.

Накануне Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил сборную России до Паралимпиады-2022, которая стартует сегодня в Пекине.

«ПКР после получения решения МПК о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения ПКР в Спортивный арбитражный суд (CAS) и получения в ходе ускоренного разбирательства положительного решения.

К сожалению, это не позволяет сделать статья 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода правил МПК, согласно которой МПК «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», а также отсутствие в Конституции МПК арбитражной оговорки, позволяющей ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий.

Паралимпийский комитет России и его спортсмены в настоящее время не считают возможным и целесообразным оставаться в Пекине и планируют в ближайшее время покинуть столицу Зимних Игр, город прекрасных людей», – говорится в пресс-релизе ПКР.