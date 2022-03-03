ОКР готов оказать поддержку российским спортсменам и федерациям по защите их прав в судебном порядке

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) выступил с заявлением в связи рекомендациями Международного олимпийского комитета ( ) не допускать российских спортсменов к соревнованиям.

«Эти скоропалительные и неуверенные действия МОК, который всегда основывался на принципах защиты прав и интересов спортсменов, с очевидностью свидетельствуют о внешнем вмешательстве сил, далеких от идеалов спорта и олимпийских ценностей.

Ни в рекомендации МОК от 28 февраля 2022 года, ни в решениях прочих международных спортивных организаций не приводится НИ ОДНОГО ПРАВОВОГО ОСНОВАНИЯ для принятия рассматриваемых решений.

Исполком ОКР считает, что рассматриваемые действия являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам и общественным спортивным организациям.

Российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших к тому оснований.

Парадоксально, но МОК в своем решении от 28 февраля 2022 года прямо указал, что наказание невиновных спортсменов является несправедливым и что МОК, якобы, выступает за проведение честных соревнований без какой-либо дискриминации.

Тем не менее, в результате принятых решений тысячи российских спортсменов на данный момент лишаются возможности участвовать в международных соревнованиях просто потому, что они являются гражданами Российской Федерации.

Указанные ограничения являются беспрецедентными по своему масштабу и негативным последствиям для молодых российских атлетов, которые выбрали спорт в качестве своей профессии.

Твердая позиция Олимпийского комитета России состоит в том, что спорт должен при любых обстоятельствах оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать как заложников в интересах достижения целей различных геополитических сил и отдельных игроков.

Именно поэтому мы глубоко убеждены в том, что любое решение, попирающее основы международного олимпийского движения, является неправомерным.

Олимпийский комитет России всегда отстаивал и будет отстаивать законные права и интересы российских спортсменов на международной арене, и готов оказать всемерную поддержку нашим спортсменам и общероссийским спортивным федерациям по защите их нарушенных прав в судебном порядке и иными цивилизованными средствами», – заявили в ОКР.

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