Лыжи. Финал Кубка России. Тимашов и Жамбалова выиграли скиатлоны

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Лыжники Антон Тимашов и Алиса Жамбалова выиграли скиатлоны в финале Кубка России.

Лыжные гонки

Финал Кубка России

Тюмень

Скиатлон

Мужчины

30 км

1. Антон Тимашов – 1:16.19,8

2. Алексей Шемякин – 1,4

3. Александр Гребенько – 37,1

4. Евгений Белов – 1.23,7

5. Алексей Виценко – 1.45,4

6. Артем Николаев – 2.04,4

7. Андрей Мельниченко – 2.23,4

8. Ермил Вокуев – 2.23,6

Женщины

15 км

1. Алиса Жамбалова – 43.15,7

2. Светлана Заборская – 0,7

3. Алия Иксанова – 1,8

4. Марина Черноусова – 23,2

5. Анастасия Доценко – 38,0

6. Лариса Рясина – 38,6

7. Ольга Потапова – 39,3

8. Кристина Кускова – 54,0

 

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