Лыжи. Финал Кубка России. Тимашов и Жамбалова выиграли скиатлоны

Лыжники Антон Тимашов и Алиса Жамбалова выиграли скиатлоны в финале Кубка России.
Лыжные гонки
Финал Кубка России
Тюмень
Скиатлон
Мужчины
30 км
1. Антон Тимашов – 1:16.19,8
2. Алексей Шемякин – 1,4
3. Александр Гребенько – 37,1
4. Евгений Белов – 1.23,7
5. Алексей Виценко – 1.45,4
6. Артем Николаев – 2.04,4
7. Андрей Мельниченко – 2.23,4
8. Ермил Вокуев – 2.23,6
Женщины
15 км
1. Алиса Жамбалова – 43.15,7
2. Светлана Заборская – 0,7
3. Алия Иксанова – 1,8
4. Марина Черноусова – 23,2
5. Анастасия Доценко – 38,0
6. Лариса Рясина – 38,6
7. Ольга Потапова – 39,3
8. Кристина Кускова – 54,0