Ретивых о 5-м месте в спринте: «Понравилось, что я в хорошей форме, вернулся на хорошие места после долгого простоя»

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Лахти, где он финишировал пятым.

«Думаю, китаец (Ван Цян, занявший шестое место – Sports.ru) – просто неопытный спортсмен. Когда мы подходили к повороту, все очень аккуратно выстроились, чтобы никому не помешать. Но он один, видимо, решил залезть, начинал прыгать в ближний радиус ко мне, когда я уже закрывал ближний радиус. И вот такая ситуация произошла.

Ребятам, которые заняли первые три места, думаю, повезло, потому что на финише я у них очень много отыграл.

Обидно мне, конечно, потому что сегодня я старался вообще никуда не лезть, ни в какие дебри – все делал аккуратно, с головой, хорошо. У меня хорошее самочувствие. Единственное – после квалификации были проблемы с лыжами, сервис все исправил, хорошо поработали, большое им спасибо.

Понравилось, что я в хорошей форме, вернулся на хорошие места после долгого простоя», – сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл спринт свободным стилем, Шанава – 2-й, Ретивых – 5-й, Большунов – 14-й, Терентьев – 19-й