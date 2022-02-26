Наталья Коростелева: «Я против того, чтобы сына сравнивали с Большуновым. Стремиться нужно к лучшему, а не к тому, чтобы быть чьей-то копией»

Бронзовый призер Ванкувера-2010 в командном спринте рассказала, как ее сын, , начала заниматься лыжными гонками.

25 февраля 18-летний Коростелев выиграл золото в классической «разделке» на 10 км на юниорском чемпионате мира.

— Савелий рос на лыжах, и это не преувеличение. Я тренировалась до последнего дня, буквально в пятницу покаталась, а в субботу поехала в роддом. 30 ноября 2003 года, как я потом узнала, в День матери, родился Савелий. А через месяц я уже начала снова тренироваться. Савелий жил на лыжной базе, спал в коляске на лыжне, пока я бегала.

В два года он встал на лыжи, в три с половиной – на ролики. И на базе в Острове они с бабушкой уже стали потихоньку кататься, осваивать спуски, повороты... Лет в восемь дедушка нашел ему самые маленькие лыжероллеры. Точно так же было в свое время со мной и с Колей (Мориловым). К этому времени Савелий уже мечтал тоже быть в лыжной сборной.

— То есть это не принуждение и не воплощение мечты родителей, а его собственное желание?

— Конечно! Он же постоянно видел, как тренируется мама, он рос в этой атмосфере. Я не понимаю, как можно ребенка заставить, если он сам не хочет. Савелий, например, параллельно занимался плаванием, он очень хорошо плавает. Летом он был с нами на сборах, а зимой бабушка с дедушкой его возили в бассейн. Утром — плавание, потом — школа, после школы еще шел кататься на лыжах. Так детство и прошло.

— Тренировал его всегда дедушка?

— До уровня сборной его довел дедушка. И вот первый год Савелий готовился с юниорской командой.

— Это сильно изменило его жизнь?

— Мне нравится, что наставник юниорской команды Александр Кравченко с нашим дедушкой постоянно на связи. Нет такого, что неважно, что делали до этого, нужно вот так — и все. Он консультируется, советуется с наставником, который довел спортсмена до этого уровня. Я считаю, что это очень правильно.

— Классическая «разделка» для Савелия — это коронка?

— В принципе, он универсал. Бежит и марафон, и спринт, любым стилем. Тут уж дедушка постарался!

— Савелия сейчас кинутся сравнивать с — он тоже универсал и по фактуре немного похож.

— Нет, я против. Стремиться нужно к лучшему, а не к тому, чтобы быть чьей-то копией. Не нужно быть вторым Большуновым, нужно быть первым Савелием Коростелевым! – сказала Наталья Коростелева.